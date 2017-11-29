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29 Kasım 2017 13:31

Alaplı’da park ve bahçelerin bakımı sürüyor

Havaların soğumasıyla beraber Alaplı Belediyesi, parklarda yeni bir düzenlemeye gitti.

Alaplı’da park ve bahçelerin bakımı sürüyor

29 Kasım 2017 13:31

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parklara ve nostalji bahçelerine kış şartlarına dayanıklı içinde Lolium ve Festuca Arundinacea türlerinden çim tohumu ekildi.


Alaplı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sonbahar mevsiminin gelmesiyle yoğun bir çalışma temposuna girdi. 10 kişiden oluşan ekip, ara dönem olarak tabir edilen Ekim ayı içerisinde parklarda, programa uygun olarak önce çim tohumu ekimi gerçekleştirildi. İlçe genelinde aralarında Nostalji Bahçelerinin de bulunduğu Sahil gezinti parkında kış şartlarına dayanıklı çim tohumu ekildi.


Kış şartlarına ve hastalığa karşı dayanıklılığı nedeniyle Poa, kendini yenileyen ve yabancı otların çıkışına izin vermeyen özelliğinden dolayı Lolium, basılmaya ve çiğnenmeye dayanıklı olduğu için de Festuca Arundinacea türü çim tohumlar karıştırılarak ekim yapıldı. Ekilen çimler diğer ara dönem olan mayıs ayına kadar parklarda kalacak.



“Kavşak, orta refüj ve parklara çiçekler yenilenecek”


Öte yandan, Alaplı’nın dört bir yanındaki kavşaklara, orta refüjlere ve parklara ekilecek çiçeklerin çeşitleri ve miktarları da belli oldu. Buna göre ilçe genelinde belirlenen noktalara menekşe, lale, çuha gibi çiçekler ekilecek.




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