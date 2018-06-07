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07 Haziran 2018 15:38

Alaplı´da pat pat kazası: 1 yaralı

Alaplı Kasımlı köyünde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi yaralandı.

Alaplı´da pat pat kazası: 1 yaralı

07 Haziran 2018 15:38


Kaza, Alaplı-Kasımlı köyü arasındaki yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, gece saatlerinde teravih namazından sonra Kasımlı Köyüne seyir halinde olan Hakan Ö. idaresindeki pat pat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metreden şarampole uçtu. Olayın ardından olay yerine gelen Alaplı İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarıp 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Hasan Ö.’nün hayatı tehlikesinin olmadığı ancak ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.


Alaplı Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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