Alaplı’da plajlar temiz çıktı

Alaplı Halk Sağlığı Müdürü Celal Altay, deniz sezonuyla birlikte denize girilen Belediye ve Kocaman plajlarından her ay deniz suyu numuneleri alınarak incelendiğini bildirildi. Zonguldak Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda yapılan analizleri neticesinde, her iki plaj için de “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği’ne göre uygundur” raporu verildi.

Her iki plaj bölgesinden alınan yüzme suyu numunelerinin laboratuvarda yapılan analizlerinde, insan sağlığını tehdit edici bir unsura rastlanmadığı belirtilirken,yapılan mikrobiyolojik analizlerde değerleri, mevzuatta belirtilen en üst limitin çok altında çıktığı belirtildi.