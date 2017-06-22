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22 Haziran 2017 00:27

Alaplı’da Sakal-ı Şerif izdihamı

Ramazan ayı dolayısıyla Zonguldak Alaplı İlçe Müftülüğünün organizasyonunda ziyarete açılan Sakal-ı Şerif vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Alaplı’da Sakal-ı Şerif izdihamı

22 Haziran 2017 00:27


Merkez Camisi’nde bulunan Sakal-ı Şerif, ilahiler eşliğinde sedef kaplamalı sandukasından açılarak sergilendi. Alaplı Merkez caminde teravih namazı sonrasında ziyarete açılan Sakal-ı Şerif izdihama yol açtı. Yaklaşık bir saat süren Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar yaşandı.Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif’in fotoğrafını çekmeye çalışırken duygulu anların yaşandığı görüldü. Teravih namazı sonrası Sakal-ı Şerif-i görmek isteyen vatandaşlar, cami içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hz. Peygambere saygı ve sevgilerinin tezahürü olarak Sakal-ı Şerif-i ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif-e dokunarak tekbirler eşliğinde salavat getirdi. Ziyaret, ilk olarak erkeklere açılırken, daha sonra kadınlara ziyarete açıldı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif-i görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Hz. Peygamberin bir parçasını gördükleri için mutlu olduklarını ve duygulandıklarını aktardı.


Alaplı İlçe Müftüsü Mehmet Bektaş, yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camisi’ndeki Sakal-ı Şerif’i dualar ve salavatlar eşliğinde ziyarete açtıklarını söyledi.


Sakal-ı Şerif’e büyük bir sevgi seli oluştuğunu ifade eden Bektaş, "Böyle güzel bir gecede Sakal-ı Şerif’i görmek için ilçeye bağlı bütün köy ve beldelerden bir çok vatandaşın camilere akın ettiğini söyledi" dedi. Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler gecenin ilerleyen vakitlerine kadar Merkez Camiine doldurdu.




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