Alaplı’da sosyal tesislerinde çalışmalar sürüyor

Alaplı Belediyesi tarafından 690 Evler Semt Pazarı, Alaplı Devlet Hastanesi karşısı Mesire Alanı ve Özer Yazıcı Cami mevkiinde başlatılan Çevre düzenleme, Park - Bahçe ve Sosyal Tesis çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Semt pazarına modern çocuk parkı

690 Evler semt Pazarı mevkiinde başlatılan Çocuk Parkı, Çevre Düzenleme ve Sosyal Alan çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Uzun süredir atıl durumda bulunan ve bölgede yaşayan vatandaşlara tam olarak hizmet veremeyen Çocuk Parkında yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal alan çalışmaları da devam ediyor.

Hastane mevkiine mesire alanı

Alaplı Devlet Hastanesi karşısında bulunan Mesire alanında başlatılan Park Bahçe, Çevre Düzenleme ve Sosyal Alan çalışmaları da aralıksız olarak devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına tam olarak cevap veremeyen Mesire Alanında başlatılan düzenleme çalışmalarının kısa sürede bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Özer Yazıcı cami mevkiinde çevre düzenleme çalışmaları

Özer Yazıcı Cami mevkiinde başlatılan Çevre Düzenleme, yol genişletme ve Merdiven yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan tüm çalışmalarda öncelikle Alaplı halkının istek ve önerilerini dikkate aldıklarını ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı halkına en iyi hizmeti verebilmek için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi.