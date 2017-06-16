Alaplı’da sulama birliği başkanlığı seçimi yapıldı

Tek liste ile gidilen seçimde başkanlığa Ahmet Akgül seçildi.

Alaplı Kültür Salonunda gerçekleştirilen seçimde tek listeyle Ahmet Akgül aday gösterildi. Seçim öncesi yapılan konuşmada; 1996 yılında 14 Köy muhtarı ile kurulan Kürkükler Su Gurubu Birliğinin ismi bu gün Alaplı ve Köyleri Su Birliği olarak değiştirildiği belirtildi.

Başkan adaylarından, Alaplı ve Köyleri Su Gurubu Birliği başkanı seçilen Çay Köyü Muhtarı Ahmet Akgül’de, Birliğin kurulmasında emekleri olan herkese teşekkür ettiğini belirten Akgül, "Birliğin yeni başkanı olarak Birliğimizi büyütmek ve genişletmek için ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Gümeli Beldesinde yapımı devam eden baraj inşaatı tamamlandığında 50 bin nüfusa içme suyu verilecek. Ben büyük emekleri olan Başta Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğluna, Valimize, İl genel Meclis üyelerimize, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Alaplı ve Köyleri Su Gurubu Birliği şu isimlerden oluştu: Başkan Ahmet Akgül, encümen üyeleri Recep Korkut, Ramis Karakaya, Rahmi Yapar, Bayram Karakaya