Alaplı’da sünnet şöleni başlıyor

Geleneksel sünnet Şöleni 20 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

60 çocuğun ilk mürüvvet heyecanı yaşayacağı sünnet şöleni saat 8.30’da çocukların Belediye hizmet binasında giydirilmesiyle başlayacak. Saat 10.00’da Belediye önünde bir araya gelecek sünnet çocukları, aileler ve davetlilerin katılımıyla şehir merkezinde kortej yürüyüşü düzenlenecek. Amfi Tiyatroda sürecek şölende Kur’an-ı Kerim okunması ve duanın yapılmasının ardından çocukların mutluluğuna ortak olmak için çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Tüm halkı düzenlenecek olan geleneksel sünnet şölenine davet ettiklerini belirterek, “Erkek çocuklarımızın hayatında özel ve önemli bir yere sahip olan sünnet şölenini eğlenceli ve unutulmaz kılmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl 60 çocuğumuz erkekliğe ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Dolu, dolu geçecek sünnet şölenimiz çocuklarımızın sünnet kıyafetlerini giydirilmesini ardından saat 10.00’da Belediye binası önünden başlayacaktır. Küçük hemşehrilerimizin ve ailelerinin mutluluğuna hep birlikte ortak olalım, bu özel günün heyecanını, keyfini beraber yaşayalım. Tüm Alaplı halkını bu şölene davet ediyorum. Sünnet şölenine maddi manevi destekte bulunan tüm hayırseverlerimize ayrıca teşekkür ediyorum”dedi.