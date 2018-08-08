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08 Ağustos 2018 18:43

Alaplı’da tarım aracı devrildi: 3 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tarım aracı şarampole yuvarlandı.

Alaplı’da tarım aracı devrildi: 3 yaralı

08 Ağustos 2018 18:43

Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza ilçeye bağlı Bektaşlı köyü yol ayrımı mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Temel U.’nun kullandığı ve ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte eşi Nurten U. ile kızı Büşra U. yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.




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