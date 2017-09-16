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16 Eylül 2017 15:32

Alaplı’da trafik kazası; 1 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Mollabey yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alaplı’da trafik kazası; 1 yaralı

16 Eylül 2017 15:32


Edinilen bilgilere göre kaza gündüz saatlerinde Mollabey yolundan meydana geldi. E. Y., idaresindeki 67 SB 778 plakalı hafif ticari araç Alaplı Mollabey yol üzerinde sürücüsün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada araç içinde sıkışan araç sürücüsü E.Y., yaralandı. Çevredekilerin durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Alaplı itfaiyesi ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan araç sürücüsünün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.




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