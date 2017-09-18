Alaplı’da trafik kazası: 2 yaralı

Alaplı Tepeköy’de meydana gelen trafik kazasında; Halil Ünlü yönetimdeki 67 SA 965 plakalı otomobil, Çelik market önünden U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen M.Y. ile U.Ö.’nün bulunduğu plakasız motosiklet, U dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, motosikletin üzerinde bulunan M.Y. ile U.Ö. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.