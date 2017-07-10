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10 Temmuz 2017 14:08

Alaplı’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Alaplı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bozuk yolların bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Alaplı’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

10 Temmuz 2017 14:08


Yeni Siteler Aydınlık Caddesi ve PTT Yokuşu Caddesi ile Dr. Muammer Aksoy Caddesi arasındaki bağlantı yolunda yapılan yol bakım ve onarım çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Fen İşleri Müdürlüğü’nden bir ekibin sürekli yol bakım ve onarım çalışması yaptığını ifade ederek, “İlçemizin bozuk olan yollarında hiç ara vermeden yol bakım ve onarımı yapıyoruz. Yol bakım ve onarım ekibimizden biri şu anda Yeni Siteler Aydınlık Caddesi üzerindeki bozuk yolların bakım ve onarımını sürdürüyor. Diğer bir ekibimiz de 1050 Evler semti Dr. Muammer Aksoy Caddesi ile Yeni PTT Sokak arasındaki bağlantıyı sağlayan dik yolda bakım onarım çalışmasına başladı. Bu caddede de çok yol bakım ve onarımının yanı sıra çevre düzenlemeyi de kapsayan geniş kapsamlı bir çalışma yapacağız. Çalışma yapılan alanlarda yol genişletme, kaldırım, korkuluk ve çevre düzenleme çalışması da yapıyoruz“ dedi.


Belediye Başkanı Nuri Tekin, incelemeleri sırasında Mahalle sakinleriyle de sohbet ederek, isteklerini dinledi.




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