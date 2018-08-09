Alaplı’da Yöresel Ürünler Festivali düzenlenecek

Alaplı Yöresel Ürünler Festivali 10- 26 Ağustos tarihleri arasında, 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 14:00’da Amfi Tiyatro’da yapılacak olan açılış töreniyle başlayacak. Yöresel Ürünler Festivalinde ilçenin yöresel ürünleri satışa çıkarılacak. Tüm vatandaşları Alaplı Yöresel Ürünler Festivaline davet eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlçemizde 10-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Yöresel Ürünler Festivali’nin 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 14:00’da Amfi Tiyatro’da yapılacak olan açılış törenine tüm vatandaşları ve basın mensuplarımızı davet eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.”