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14 Mayıs 2018 19:04

Alaplı’daki camilerde Ramazan temizliği

Alaplı Belediyesi, Alaplı’ların gönül rahatlığıyla ve huzur içinde ibadet edebilmeleri için ilçe sınırları içerisinde bulunan camiilerin temizliğini yapıyor.

Alaplı’daki camilerde Ramazan temizliği

14 Mayıs 2018 19:04

Belediyenin temizlik çalışmaları yaklaşan Ramazan ayı öncesinde hızlandırılırken, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin Merkez Camii’ni ziyaret ederek çalışmaları denetledi.


Vatandaşların mübarek Ramazan ayında ibadetlerini daha temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmesini amaçlayan Alaplı Belediyesi tarafından özel bir şirkete verilen temizlik işleri tarafından Ramazan ayına hazır hale getirmeye çalışıyor. Ramazan ayı öncesinde çalışmalara hız verdiklerini belirten Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Biz düzenli olarak bütün camilerimizin temizliklerini, halı yıkamalarını, pencere, avize temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Ama Ramazan ayı nedeniyle özel bir temizlik de yapıyoruz” dedi.




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