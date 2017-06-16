Alaplı’daki okullara beyaz bayrak sertifikaları verildi

Alaplı Anadolu Lisesi salonunda yapılan sertifika töreninde konuşan Zonguldak Halk Sağlığı Müdürü Fatih Akca, Alaplı’da 34 okul beyaz bayrak sahibi olduğunu söyledi.Zonguldak genelinde en çok beyaz bayrak sahibi olan okul Alaplı’da olduğunu analatan Akca, "Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliği ile beyaz bayrak ve beslenme dostu projeleri çerçevesinde okul sağlığı çalışmaları ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile adımlar attık. Çocuklar bizim geleceğimiz her şeyimiz, ülkemizin teminatı olan çocuklarımızı eğitirken daha temiz ortamlarda ve hijyen kurallara dikkat edeceğiz. Zonguldak’ta en fazla beyaz bayrak sahibi olan okul Alaplımız’da bu güzel başarıyı böyle devam ettirirlerse 2017 yılı sonunda İlçemizde beyaz bayraksız okul kalmayacak" dedi.

Programda konuşan Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ise "İlçemizde 24 okula beyaz bayrak sertifikası, 7 okula ise beslenme dostu okul sertifikası verildiğini belirterek, "Halk Sağlığı Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda İlçemizde tek beyaz bayrak sahibi okul Kasımlı Okuluydu. Biz bu okulları artırmak için çalışma başladık. 6 ay’da yaptığımız çalışma neticesinde İlçemizde beyaz bayrak alan okul sayısı 24’e çıkartık. Ben emeği gecen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından konuşan Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu Zonguldak’da öğrenci sayısı konusunda birinci olduğunu maalesef okullaşma konusunda ise sonuncu olduğunu ifade etti. Zonguldak’ın ve Ankara’nın sesimizi duymasını istediklerini belirten Eskioğlu, şunları söyledi:

"Bu büyük başarıdan dolayı tüm eğitim camiasını kutladığını anlatarak, Zonguldak genelinde okullarda beyaz bayrakta birinci olan İlçemizde sabahın karanlığında evlerinden çıkıp akşamın karanlığında evlerine dönen öğrenci sayısında İlçemiz birinci sıradadır. Bu çelişkinin mutlaka giderilmesi gerekiyor. Madem ki başarıyı öğretmen,öğrenci veli üçgeninden alıyoruz. mekanlarda çok büyük önem taşıyor. Okullaşma konusunda Alaplı ne yazık ki sonuncu sırada. Bunda ne Milli Eğitim teşkilatı ne yerel yöneticilerin nede bizim bir vebalimiz yok. İsteme konusunda bir eksiğimiz yok. Okullaşma konusunda eksiğimizi dile getiriyoruz. Bunu sesimizi Zonguldak’a ve Ankara’ya duyuracak şekilde destek istiyoruz" dedi.

Törene, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Daire ve Okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı.