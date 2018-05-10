Alaplılı gazetecilerden TBMM’ye ziyaret

Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve beraberindeki Gazeteciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nu ziyaret ettiler. Gerçekleşen ziyarete AK Parti Zonguldak Milletvekili Çaturoğlu, Alaplı’da görev yapan Gazeteci arkadaşların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basın kurumu ve bu kurumun emektarları olan basın mensuplarının siyasilerin adeta sesi, gözü ve kulağı olduğunu söyledi.

24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Zonguldak’a yapılan hizmetlerin sürmesi için AK Parti’nin yeniden iktidara gelmesi ve Zonguldak’ın da 3 milletvekilini meclise göndermesi gerektiğini söyledi. Ziyarette dolayı mutluluk duyduklarını belirten AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, tüm Zonguldak için projeler yaptıklarını belirterek, “Yetkili kurullarımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan takdir eder, halkımızın da bizi seçerse, Zonguldak ve Türk halkına bir dönem daha hizmet etmek istiyorum. Bu dönem sıradan bir dönem değil” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) makamında, Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulunu kabul eden Çaturoğlu burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çaturoğlu “Sizlere ziyaretiniz için teşekkür ediyorum, anlamlı bir ziyaret bu. Bana motivasyon verdi. 3 yıldan beri TBMM’sinde Zonguldak’ımızı temsilen vazife yapıyoruz. Bu dönem sıradan bir dönem değil. 4 tane seçimi geride bırakacağız 24 Haziran ile birlikte. Birde biliyorsunuz; 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin bu güne kadar en ahlaksız darbe girişimi yaşadık, bunların zaman açısından bir maliyeti var. Tüm Zonguldak’ımızın için projeler yaptık sadece Alaplı, Ereğli için değil. Bunların bir kısmı hayata geçti, bir kısmı projelendirildi ve çalışmalar devam ediyor. Bir kısmı programa alındı. Programa alındıktan sonra projesi yapıldıktan sonra ihale aşamasına gelen yatırımlarda var. Böyle bir sürü proje var. Bunların en ince ayrıntısına kadar takibini yapıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki dönem aday adayı olduğumuzu partimden vekil adayı olmak ve seçilmek için irade beyanımı yaptım. Yetkili kurullarımız ve Cumhurbaşkanımız takdir ederse ve halkımızda bizi seçerse, Zonguldak ve Türk halkına bir dönem daha hizmet etmek istiyorum. Önümüzdeki dönem içerisinde hazırlığını yaptığımız işlerin bundan sonra belirli bir tecrübe içeresinde hayata geçeceğini umut ediyorum. Bir kısmında arazi problemi yaşıyoruz. Onları da aşacağız. Üniversite kampüsünün sorunları aşacağız. Tabi ki eleştiriler olacak, biz bu eleştirilerden ders çıkacağız. Bazen maksadını aşan eleştiriler oluyor. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Halkımıza güveniyoruz. 21 Mayıs’ta Yüksek Seçim Kuruluna listeler teslim edilecek. Temayüller yapıldı, mülakatlar var. 47 Aday Adayımız mülakata girecek. Alt komisyon alıyor bu mülakatları ardından, ara komisyona gidecek bir kısım arkadaşımız orada da çalışma yapacak, bir takım isimler gidecek. Hepsi 21 Mayıs’ta netleşmiş olacak. Ondan sonra sahadaki çalışmalar daha da hızlanma gösterecektir. Teşkilatlarımız zaten çalışıyor biz onlardan memnunuz. 20 Mayıs’ta aday tanıtımı yapılacak. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımızı tekrar seçip parlamentodaki çoğunluğu sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ise yaptığı konuşmada, Alaplı Gazetecileri olarak Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’na her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Temennimiz Sayın Çaturoğlu’nun 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde yeniden Milletvekili Adayı olup ardından Milletvekili olarak bizleri en iyi şekilde temsil etmeye devam etmesidir. Biz kendisine desteklerimizi iletmeye geldik. Kendisinin yanındayız. 3 yıllık görev süresi içerisinde vekilimizin yoğun girişimlerde bulunduğu üniversite kampüs alanı, Kent meydanı, tersaneler bölgesi, Alaplı Islah ve OSB, Devlet Hastanesinin hizmete açılması, Aytek ve baraj gibi projelerin tamamlanması için vekilimize destek için meclise geldik. Bizleri temsil edeceğini umuyor Ak Parti Genel Merkezinin Çaturoğlu’nu tekrar aynı sırada vekil adayı göstermesini istiyoruz" dedi.