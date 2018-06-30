Alaplı’lı pehlivanlar Kırkpınar’a hazırlanıyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını Alaplı er meydanında sürdürüyor.

13-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine hazırlanan Alaplı Aktif ve Gençlik Spor Kulübü Yağlı Güreş takımı, günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.

Yağlı güreşçi Resul Yılmaz, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine hazırlanmak için günde çift antrenman yaparak hazırlandıklarını söyledi.

Sıcak havaya rağmen zaman, zaman zorluk yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, "Sıcaklığı altında haftada 4 gün günde çift antrenman yaparak Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine müsabakalara hazırlanıyoruz.Sıcakta yağlanarak güreş tutmak zor oluyor. Ama bu sıcaklığa alışmamız lazım. Sıcaklığa alışık olmayan pehlivan hiçbir zaman galip gelemez. Önümüz de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri var. İnşallah Kırkpınar’dan ne iyi derece alarak Alaplı’ya döneceğiz" dedi.

Alaplı Aktif Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz, da, 13 -15 Temmuz tarihleri arasından düzenlenecek olan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine hazırlandıklarını belirterek, gündüzleri denizde kumsalda koşarak öğleden sonrada çayırda yağlı güreş yaparak çalışmalarımız sürdürüyoruz. 20 güreşçiyle Kırkpınar’a katılacağız. Hedefimiz Alaplı’ya madalya kazanarak dönmek.Yalı Güreşleri büyük destekleri olan Başta Belediye Başkanımız Nuri Tekin, Güreş ağamız Burhan Alper olmak üzere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.