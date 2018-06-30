Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 15:06

Alaplı’lı pehlivanlar Kırkpınar’a hazırlanıyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü yağlı güreşçileri, 657.

Alaplı’lı pehlivanlar Kırkpınar’a hazırlanıyor

30 Haziran 2018 15:06

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını Alaplı er meydanında sürdürüyor.


13-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine hazırlanan Alaplı Aktif ve Gençlik Spor Kulübü Yağlı Güreş takımı, günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürüyor.


Yağlı güreşçi Resul Yılmaz, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine hazırlanmak için günde çift antrenman yaparak hazırlandıklarını söyledi.


Sıcak havaya rağmen zaman, zaman zorluk yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, "Sıcaklığı altında haftada 4 gün günde çift antrenman yaparak Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine müsabakalara hazırlanıyoruz.Sıcakta yağlanarak güreş tutmak zor oluyor. Ama bu sıcaklığa alışmamız lazım. Sıcaklığa alışık olmayan pehlivan hiçbir zaman galip gelemez. Önümüz de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri var. İnşallah Kırkpınar’dan ne iyi derece alarak Alaplı’ya döneceğiz" dedi.



Alaplı Aktif Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz, da, 13 -15 Temmuz tarihleri arasından düzenlenecek olan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine hazırlandıklarını belirterek, gündüzleri denizde kumsalda koşarak öğleden sonrada çayırda yağlı güreş yaparak çalışmalarımız sürdürüyoruz. 20 güreşçiyle Kırkpınar’a katılacağız. Hedefimiz Alaplı’ya madalya kazanarak dönmek.Yalı Güreşleri büyük destekleri olan Başta Belediye Başkanımız Nuri Tekin, Güreş ağamız Burhan Alper olmak üzere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç