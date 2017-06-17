Alaplı’nın içme suyu şebekesi yenileniyor

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Tekin, yaptığı açıklamada, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Su Kanalizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) kapsamında Kefken altında bulunan terfi istasyonundan İlçe merkezine kadar 2 kilometre ana su şebekesini yenilediklerini söyledi.

Başkan Tekin, "Alaplı’nın yıllardır eskiyen altyapı sorunlarını sırayla çözmeye çalıştıklarını söyledi. İçme suyu şebeke hattının çok önemli bir sorun olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu: "İlçemize yıllardır birikmiş içme su hattı sorunlarını çözmek için büyük uğraşlar veriyoruz. Kefken altından İlçe merkezine kadar 2 kilometrelik ana su hattı yıllardır hiç yenilenmedi. İller bankasından aldığımız 550 Bin TL’lik hibe desteği ile ana su hattını dünya standartlarına uygun polietilen borularla değiştiriyoruz. Şu ana kadar Bin 300 metre boru döşendi. Çalışmalar aksatılmadan devam ediyor. İstiyoruz ki artık içme suyu problemi olmasın. Amacımız Mahallerimizin tüm içme su borularını değiştirmek. Bununla ilgide çalışmalarımız var. Yine mahallelerimizde alt yapı çalışmalarımız aralıksız sürüyor.İller Bankasından hibe desteğinden faydalanmamız da bize destekleri büyük olan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

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