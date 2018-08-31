Aleyna Tilki Zonguldak’ta hayranlarını coşturdu

Gülüç Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Gençlik Festivali gerçekleştirdi. Karadenizli Tahsin Taşkın sahnede sunuculuk yaparken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını taklit etti. Gecede Zonguldaklı sanatçı Tansel Karaduman da sahneye çıktı.

Tansel Karaduman konserinin ardından Aleyna Tilki sahneye çıktı. Tilki’nin sahneye çıkmasıyla beraber kalabalık coşku dolu bir karşılama yaptı. Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Bolu, Düzce gibi çevre illerden de yaklaşık 20 bin kişi Aleyna Tilki konseri için Gülüç’e geldi.

Genç sanatçı ‘O sen olsan bari’, ‘Cevapsız Çınlama’ ve ‘Yalnız Çiçek’ şarkılarının yanı sıra birçok eseri hayranları için seslendirdi.

Gülüç’ü Zonguldak’ın parlayan yıldızı yapmaktan onur ve gurur duyduğunu söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, en güzel festivallerin Gülüç’te olacağını söyledi. Demirtaş konuşmasında, “Değerli misafirler, bugün akşam aramızda değerli belediye başkanlarımız, ilçe emniyet müdürümüz, değerli muhtarlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve uzaktan yakından gelen tüm misafirlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, hoş geldiniz diyorum. Son dönemde devletimizin ve milletimizin ekonomik sıkıntıları var. Okullar açılıyor, gençlerimize güzel bir eğlence yapalım. Ama dediler ki ‘Aleyna Tilki Gülüç’e gelmez’ bugün Aleyna Tilki burada. Biz getireceğiz dedik, sizlere söz verdik. Göreve geldiğimde dedim ki ‘benim adım hizmet, en güzel hizmetler Gülüç’te olacak, en güzel festivaller Gülüç’te olacak.’ Yaptığımız hizmetler belli. Bize sponsor olan başta Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak’a, Engin Aygün ve tüm sponsorlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bugün buradan Zonguldak, Ereğli, Akçakoca, Karasu, Alaplı, Bolu, Düzce, Adapazarı’na kadar uzandık. Gülüç’ü Zonguldak’ın parlayan yıldızı yaptık. Bundan da son derece onurlu ve gururluyum. Gülüç halkına buradan sesleniyorum. Her türlü hizmetlerin arkasındayım. Bundan sonra en güzel eğlence ve festivaller Gülüç’te olacak. Bu akşam sahne alan Tahsin Taşkın, Tansel Karaduman ve dünya yıldızı olma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki’ye teşekkür ediyorum. Yolu ve bahtı açık olsun” ifadelerine yer verdi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş genç sanatçıya üzerinde kendi resminin yer aldığı plaket ve çiçek takdim etti.

Yaklaşık 2 saat süren Aleyna Tilki konseri, havai fişek gösterisi ile son buldu.