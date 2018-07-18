Alkollü adam 5. kattan atladı

katından aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan adamın tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay Karaelmas Mahallesi Yeni Hal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cengiz B. (38) oturduğu apartmanın 5. katından atladı. Gürültüye koşan apartman sakinleri tarafından fark edilen Cengiz B. için olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalesi yapılan Cengiz B. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışmasını sürdürürken, tedavi altına alınan Cengiz B.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.