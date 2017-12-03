Alkollü sürücü kamyonetiyle dereye uçtu

Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mehmet K. (43) idaresindeki 67 LR 967 plakalı hafif ticari kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince yaklaşık 5 metreden dere yatağına uçtu. Ters dönen aracın içerisinde mahsur kalan sürücü Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yola çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken, yapılan muayenesinde 140 promil alkollü olduğu belirlendi.

Dere yatağına uçan otomobil çekici ile kurtarılırken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.