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23 Ağustos 2018 11:36

Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kaza yapan alkollü sürücü trafiği birbirine kattı.

Alkollü sürücü trafiği birbirine kattı

23 Ağustos 2018 11:36

Uzun süre kapalı kalan köprü trafiği ekipler tarafından açıldı.


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ü. idaresindeki 74 DC 429 plakalı kamyonet, İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeyken Çaycuma Köprüsü’nde Emre P. idaresindeki 06 BDR 753 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada iki araçta maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya müdahale etti. Otomobile arkadan çarpan kamyonet sürücüsü Mehmet Ü.’nün 211 promil alkollü olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle kapanan köprü trafiği ekipleri tarafından açıldı.




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