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Alkollü sürücü traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücü traktöre arkadan çarptı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü sürücü traktöre arkadan çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Çaycuma'nın Kayıkçılar köyünde sabah saat 05.30 sıralarında 73 KC 323 plakalı Yıldıray A.'ya ait araç, seyir halindeyken alkolün etkisiyle önündeki 67 DK 896 plakalı Necmi Ö.'nün kontrolündeki traktörü görmeyerek arkadan çarptı. Kaza sonucu her iki araç sürücüsü yaralandı. Araç sürücüsü Yıldıray A. ve traktör sürücüsü Necmi Ö. olay yerine gelen 112 acil servisiyle Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaraların tedavileri sürerken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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