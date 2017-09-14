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14 Eylül 2017 03:38

Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada 4 otomobil hasar gördü.

Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı

14 Eylül 2017 03:38


Kaza gece saat 00.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Bozkurt (60) idaresindeki 34 PF 182 plakalı otomobil önce park yedinden çıkmaya çalışan Gülseren Acar’ın kullandığı 06 FKP 11 plakalı otomobile ardından da park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile Gülseren Acar’ın kullandığı otomobilde park halindeki başka bir araca çarparak hasar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mehmet Bozkurt’un yapılan muayenesinde 2.02 promil alkollü olduğunu belirledi. Daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay el konulduğu öğrenilen Mehmet Bozkurt’un ehliyetine ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 5 yıl süre ile el konulurken, toplamda yaklaşık 5 bin TL ceza kesildi. Alkollü sürücü polis tarafından karakola götürülürken, kullandığı otomobil çekici ile otoparka çekildi.


Kazayı gören bir vatandaş bayan sürücünün parktan çıktığı sırada Mehmet Bozkurt’un otomobilinin önce kendisine çarptığını, ardından da park halindeki başka bir araca çarparak durabildiğini söyledi.


Kaza nedeniyle park halindeki araçları hasar gören vatandaşlar olay yerine gelirken, polis ekipleri rapor hazırladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.




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