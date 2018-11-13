Almanya Çaycumalılar Derneği açılış gecesine hazır

Almanya'nın Gladbeck şehrinde yeni kurulan Almanya Çaycumalılar Derneği 9 Aralık'ta Gelsenkirch' de bulunan Güneş Düğün salonun'da açılış gecesi düzenlenecek.

Almanya'da ki Türklerden ve Türkiye'den gidecek olan misafirler ile unutulmaz bir geceye imza atacaklarını söyleyen Almanya Çaycumalılar Derneği yönetimi; "Sıla hasreti çeken tüm memleket sevdalıları bu geceye davetlidirler. Yöresel sanatçıların Cihan Metin, Aydın Çimen, Sezai Çağdaş, Kenan Albay oğlu ve Fatma Metin'in sahne alacağı gecede, Türkiye'den Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın yanı sıra Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş ve Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, STK Başkanları ve Çaycuma Belediye çalışanları geceye katılacaklarını bizzat açıkladılar. Herkesi bu güzel gecemize bekliyoruz" diye açıklama da bulunuldu.