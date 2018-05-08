Almanya ve Çaycumalılar Derneği açıldı

Almanya’da ki Türkler’den oluşan derneğin Başkanlığını Şenol Alagöz üstlendi. Derneğin yönetimi şu isimlerin bir araya gelmesi ile oluşturuldu:

"Selim Akman, Altan Kocaer, Baki Örenbaş, Veli Koraman, Mehmet Güntekin, Nurettin Berber, Tuncay Karalıoğlu, Ertan Carşamba, Naim Akçaalan, İsmail Kocaer, Yusuf Ceng, Okan Harmanlı, Talip Demirel, Bünyamin Akay,Cengiz Akın, Ayhan Yazıcı ve Tahir Demirkoparan."

Dernek Başkanı Şenol Alagöz; "Amacımız bütün Çaycumalıları bir araya getirmek. Küçükler ile büyüklerin birbirini tanıması için, kardeş şehri kurmak istediğimiz için el birliği ile bu derneğimizi kurduk. Bira raya gelerek bir sinerji oluşturmak istiyoruz. Hayata geçireceğimiz çok projemiz var. Bunları ilerleyen zamanlarda açıklayacağız "dedi.