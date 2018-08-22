Almanya ve Çaycumalılar Derneği şubesini açtı

Başkanlığını Şenol Alagöz üstlendiği, yönetiminin de Selim Akman, Altan Kocaer, Baki Örenbaş, Veli Koraman, Mehmet Güntekin, Nurettin Berber, Tuncay Karalıoğlu, Ertan Carşamba, Naim Akçaalan, İsmail Kocaer, Yusuf Ceng, Okan Harmanlı, Talip Demirel, Bünyamin Akay,Cengiz Akın, Ayhan Yazıcı ve Tahir Demirkoparan gibi isimlerden oluşan dernek Gladbeck şehrinde Meranerweg 45881 Gelsenkirchen’de şubelerini açtılar.

Dernek Başkanı Şenol Alagöz; "Amacımız bütün Çaycumalıları bir araya getirmekti. Artık derneğimizi de açtık. Yerimiz belli. Bütün Çaycumalıları, Almanya’ya geldiklerinde ofisimize bekliyoruz. Ayrıca bütün Çaycumalılarımızın ve Türk milletimizin bayramını kutluyorum" dedi.