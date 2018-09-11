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Altın Eller Pestil Üretecek

Veyisoglu köyü derneği adına Gökçebey Kaymakamlığı AB Proje Birimince hazırlanan "Altın eller pestil üretiyor bölge ekonomisi canlanıyor" projesi sözleşmesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleştirildi.

Veyisoglu köyü derneği adına Gökçebey Kaymakamlığı AB Proje Birimince hazırlanan "Altın eller pestil üretiyor bölge ekonomisi canlanıyor" projesi sözleşmesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleştirildi.


126 .000 TL bütçeli projenin imza töreninde Veyisoglu köyü derneği başkanı Ali Rıza Yılmaztürk, Proje ortağı Gökçebey Kaymakamlığını temsilen Proje Birimi Koordinatörü Kadir Çelik, Bakka Genel Sekreter Vekili Elif Acar' ı temsilen Ümran Öztürk Demiray katıldı. Proje ile Veyisoglu köyünde ikamet eden ev hanımlarına yönelik pestil üretim atölyesi kurulacak, üretime yönelik eğitimler verilecek olup, eğitimler sonrasında üretime başlanarak bölgenin ekonomisine ve istihdama katkı sağlanması amaçlanıyor.

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