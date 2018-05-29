Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 13:06

Amatör balıkçılar kayalıklarda balık avladı

Zonguldak’ta amatör balıkçılar, metrelerce yüksekliğe aldırış etmeden kayalıklarda olta ile balık avlıyor.

Amatör balıkçılar kayalıklarda balık avladı

29 Mayıs 2018 13:06


Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte amatör balıkçılar, Fener Mahallesi’ndeki kayalıklara akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren oltayla balık avlayan amatör balıkçılar, yüksekliğe aldırış etmeden balık tutuyor. Yüksekliği yer yer 50 metreyi bulan kayalıklardaki balık avı yürekleri ağza getiriyor.


Ramazan Ayında yapacak bir şey olmayınca balık tutmaya geldiklerini ifade eden vatandaşlar "Havalar ısındı. Ramazan ayında yapacak bir şey olmayınca buraya geldik. Balık tutuyoruz. Vakit geçirmiş oluyoruz. Burası tehlikeli ama dikkat ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız da tuttukları balıkları satarak evini geçindiriyor. İyi de oluyor. Burada balık tutmak bilmeyenler riskli ama tarafta risk var” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç