Amatör balıkçılar kayalıklarda balık avladı

Zonguldak’ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte amatör balıkçılar, Fener Mahallesi’ndeki kayalıklara akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren oltayla balık avlayan amatör balıkçılar, yüksekliğe aldırış etmeden balık tutuyor. Yüksekliği yer yer 50 metreyi bulan kayalıklardaki balık avı yürekleri ağza getiriyor.

Ramazan Ayında yapacak bir şey olmayınca balık tutmaya geldiklerini ifade eden vatandaşlar "Havalar ısındı. Ramazan ayında yapacak bir şey olmayınca buraya geldik. Balık tutuyoruz. Vakit geçirmiş oluyoruz. Burası tehlikeli ama dikkat ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız da tuttukları balıkları satarak evini geçindiriyor. İyi de oluyor. Burada balık tutmak bilmeyenler riskli ama tarafta risk var” dedi.