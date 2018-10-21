Anaokulundan üniversiteye robotik kodlama şenliği

Tübitak 4007 Bilim Şenliği kapsamında Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi'nin hazırladığı “Hayallerimi Sınırlama!” isimli Robotik Kodlama çalışmalarında Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu, Mithatpaşa İlkokulu, İbrahim Fikri Anıl Ortaokul, Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi, İMKB Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Ted Koleji, Fen Lisesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Mekatronik Topluluğu Üyesi öğrenciler, kendi hayal güçlerini robota dönüştürdükleri projelerini sergilediler.

Özellikle Anaokulu, İlkokul öğrencilerinin heyecan ve sevinçlerinin izlemeye değer olduğu şenlikte, Ortaokul ve Lise öğrencileri teknik becerilerini sergilerken, BEÜ Mekatronik Topluluğu üyeleri hem teknik becerilerini hem de diğer öğrencilere yaptıkları rehberlikleriyle göz doldurdu. Zonguldak halkının son ana kadar yoğun katılım yaptığı şenlik “Sanki Zonguldak yıllardır böyle bir proje beklemiş” dedirtti. Gün boyunca yaklaşın 1100 kişinin üzerinde ziyaretçinin zevkli zaman geçirdiği tahmin edilen Robotik Kodlama Şenliği, kaçıranlar için; Westa Life AVM de 27.10.2018 Cumartesi günü ve Esas67 AVM de 03.11.2018 Cumartesi günleri, yenilenen projelerle tekrar halkımızla buluşacak.