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24 Temmuz 2018 12:02

Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

Zonguldak’ta akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

24 Temmuz 2018 12:02

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise bina girişlerine sığındı. Öte yandan, Kozlu Sahil Yolu ise aşırı yağmur suları nedeniyle kapanma noktasına geldi.


Kent merkezi akşam saatlerinde şiddetli yağışın etkisi altında kaldı. Yaklaşık bir saat boyunca yağan şiddetli yağmur sonrası kentin bazı kısımlarında su birikintileri oluştu. Cadde ve sokaklarda yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçak altı ve bina girişlerine saklandı. Kozlu Sahil Yolu’nda ise yol adeta kapanma noktasına geldi. Sürücüler su biriken yolda ilerlemede güçlük çekti. Zonguldak-Kozlu sahil yolunda sabah saatlerinde aniden bastıran ve etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollarda metrelerce uzunlukta su birikintisi meydana geldi. Etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşatırken, göle dönen yollarda emniyet müdürlüğü kavşağından itibaren küçük araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ve Kozlu Belediyesi ekipleri sahil yolunda oluşan su birikintilerini temizlemeye çalışıyor.


Su birikintisi nedeniyle izin verilmeyen araç trafiğinin Üniversite Caddesi üzerinden sağlandığı belirtildi.




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