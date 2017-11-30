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30 Kasım 2017 17:57

Aniden duran kamyonetin camından içeri girdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önünde meydana gelen maddi hasarlı kazayı son anda fark eden motosiklet sürücüsü, duramayınca hafif kamyonetin camından içeri girdi.

Aniden duran kamyonetin camından içeri girdi

30 Kasım 2017 17:57


Kaza, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette giden otomobil ile hafif ticari kamyonetin çarpışması ile maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle duran hafif ticari kamyoneti son anda fark eden E.S.’nin kullandığı motosiklet hafifi ticari kamyonete çarparken, kendisi de arka camdan içeri girdi. Kazada hafifi şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmezken, sürücüler kendi aralarında tutanak tutup olay yerinden ayrıldı.




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