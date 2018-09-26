Annesi ve babasını bıçaklayan genç akıl hastanesine sevk edildi

Zonguldak'ta tartıştığı annesi ve babasını bıçakla yaralayan 25 yaşındaki Muhammed M., tedavi olmak üzere Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Nadır mevkinde psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öğrenilen 25 yaşındaki Muhammed M., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ailesiyle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla annesi Necla M.'yi kolundan babası Halit M.'yi ise göğsünden yaraladı. Yaşanan olayın ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan anne Necla M., kısa sürede taburcu olurken, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakıma kaldırılan baba Halit M.'nin tedavisi sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan 25 yaşındaki Muhammed M., sorgusunun ardından ekipler tarafından Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Öte yandan tedavi için Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen 25 yaşındaki Muhammed M.'nin 2014 yılında babasını kasıtlı şekilde dövdüğü ve geçtiğimiz Eylül ayında Karakoç Köyündeki evleri olan cami lojmanını yaktığı öğrenildi.