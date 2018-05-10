AÖF, 67 Burda AVM’de ziyaretçileri bilgilendirdi

Anadolu Üniversitesi AÖF Zonguldak Bürosu Yöneticisi Halide Tuba Tunç ve beraberindeki ekip, 67 Burda AVM’de tanıtıcı stant açtı. Tunç, "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Açıköğretim Fakültesi ve e-sertifika programlarını bünyesinde bulundurmaktadır. İkinci üniversite kayıtları bir yükseköğretimden mezun veya açıköğretim sistemi dışında bir yükseköğretimde okuyan öğrencileri sınavsız olarak alabildiğimiz bir kayıt türüdür. Hayalleriniz bir diplomaya sığmıyorsa Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi yanınızda. İkinci üniversite için detaylı bilgi ikinciuniversite.anadolu.edu.tr adresinden edinilebilir. Ayrıca en az lise mezunları için e-sertifika programları bulunmaktadır. Yaz dönemi kayıtlarımız başlamış olup 22 Haziran 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilir. E-sertifika için detaylı bilgi esertifika.anadolu.edu.tr adresinden edinilebilir" ifadelerine yer verdi.