İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araba kaputuna giren yavru kedi itfaiyecileri terletti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin kaputuna giren kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin kaputuna giren kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı.


Bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri ve otomobil sahibi, kedinin otomobilin kaputunda sıkıştığını belirledi. İtfaiye ekipleri, aracın motor kısmına giren kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren uğraşları sonrasında yavru kedi sıkıştığı yerden çıkartılınca hızla uzaklaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.