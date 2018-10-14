Araba kaputuna giren yavru kedi itfaiyecileri terletti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin kaputuna giren kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı.

Bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri ve otomobil sahibi, kedinin otomobilin kaputunda sıkıştığını belirledi. İtfaiye ekipleri, aracın motor kısmına giren kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren uğraşları sonrasında yavru kedi sıkıştığı yerden çıkartılınca hızla uzaklaştı.