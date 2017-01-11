Arabayı tamir eden işçi, iş kazasında yaralandı

Zonguldak’ta sanayi sitesindeki bir tamirhanede askıda bulunan aracın tamiri sırasında iş kazası meydana geldi. Yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre iş kazası, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acılık Sanayi Sitesi’nde bir tamirhanede askıda bulunan otomobil bir anda kaydı. Bu sırada aracın yanında bulunan 32 yaşındaki Serdar Ö., yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serdar Ö.’nün hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.