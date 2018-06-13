Arap Dünyası sosyal medyasında Bartın tanıtıldı

Sosyal medyada Arap dünyasında Türkiye’nin tanıtım ve Türkçe eğitim videolarını yapan Lübnan asıllı Sosyal Medya Fenomeni Salah Chatah, İnstagramdaki 1.3 milyon takipçi sayısına sahip olduğu hesabında Bartın’ın kültürel ve turistik değerlerini tanıttı. Batı Karadeniz kalkınma Ajansı, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği; Bartın Belediyesi ve Ulus Belediyesi’nin iştiraki ile gerçekleştirilen organizasyonda Bartın, Ulus ve Amasra İlçelerinin doğal güzellikleri, gastronomi değerleri ve somut olmayan kültürel miraslarının tanıtımı gerçekleştirildi.

9 ve 10 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen tanıtım organizasyonuna BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik, Basın sorumlusu İlknur İpekçi ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet İncekara eşlik etti. Tanıtım organizasyonunu değerlendiren BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, "Bartın başta olmak üzere bölgemizde gerçekleştirdiğimiz sosyal medya tanıtımlarının maliyet-performans açısından çok etkin bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Bir tanıtım organizasyonu ile milyonlarla ifade edilen kitlelere ulaşabilmek büyük bir olay. Her geçen gün bu ve benzeri tanıtımlarla bölgemizin ulusal ve uluslararası tanınırlığının artması bizi sevindiriyor. Bir bakıyorsunuz Ulukaya Şelalesinde Suudi Turistlerle karşılaşıyorsunuz, bir bakıyorsunuz bir turist Bartın İşi Tel Kırma alıyor yada bölgemize yatırım amaçlı heyetler geliyor. Tabi ki bir anda turist yada yatırımcı patlaması yaşamayı planlamıyoruz. Ama bölgemizin ilgi odağı haline gelmesi bizi heyecanlandırıyor. Bu münasebetle bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımıza organizasyonda işbirliği yaptığımız Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Halil Balık’ın şahsında kurumuna ve yönetimine olmak üzere bizim organizasyonumuza iştirak eden Bartın Belediyemiz ve Ulus Belediyemize teşekkürü bir borç biliyoruz. Ve tabi ki bizi kırmayarak Bartın’ımıza kadar gelip tanıtım yapan Salah Chatah Beyefendiye çok teşekkür ediyoruz" diye ifade etti.