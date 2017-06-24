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24 Haziran 2017 14:44

Arefe günü mezarlıklar doldu taştı

Ramazan Bayramı’nın gelmesi sebebiyle Zonguldak’ta mezarlıklar Arefe günü doldu taştı.

Arefe günü mezarlıklar doldu taştı

24 Haziran 2017 14:44


Zonguldak Asri mezarlığa sabah saatlerinden itibaren gelen vatandaşlar mezarlıkları temizleyerek, dualarını etti. Yakınlarına dua etmek için mezarlıklara gelen birçok Zonguldaklı vatandaş, Kur’an-ı Kerim okudu. Zonguldak Asri Mezarlığı, Arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Mezarlık çevresi arabalarla dolarken, minibüsler ise ek sefer kaldırarak vatandaşlara hizmet verdi. Ellerindeki su dolu pet şişelerle kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, her bayram mutlaka kabristana geldiklerini ve yakınlarına dua ettiklerini söylerlerken zaman zaman gözyaşlarını tutamadılar.




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