Arife Günü mezarlıklara akın ettiler

Asri Mezarlık’a sabah saatlerinden itibaren gelen vatandaşlar mezarlıkları temizleyerek, dualarını etti. Yakınlarına dua etmek için mezarlıklara gelen birçok vatandaş, Kur’an-ı Kerim okudu. Asri Mezarlığı, Arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Mezarlık çevresi arabalarla dolarken, minibüsler ise ek sefer kaldırarak vatandaşlara hizmet verdi. Ellerindeki su dolu plastik şişelerle kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, her bayram mutlaka kabristana geldiklerini ve yakınlarına dua ettiklerini söylerlerken zaman zaman gözyaşlarını tutamadılar.