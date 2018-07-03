Arığ’dan hayvanlara karşı şiddete tepki

İl Temsilcisi Suzan Arığ, son zamanlarda hayvanlara karşı şiddet olaylarının arttığına dikkat çekti. Yapılanların karşılıksız kalmaması gerektiğini vurgulayan Arığ, "Son zamanlarda hayvanlara karşı artan şiddet olaylarının altında aciz ve zayıf karakterler bulunmaktadır. Toplumda bir yere gelememiş eğitimsiz ve aciz tipler başarısızlıklarının ezikliğini toplumun en zayıf halkası olan hayvanlardan çıkarmaktadırlar. Sıkıntılı süreçlerin patlamasını dili olmayan hayvanlardan çıkaranlar cezalandırılmalıdır. Yaptıkları karşılıksız kalmamalıdır. Ceza kanununda hayvanlar birer eşya birer mal olarak görülmektedirler. Yasadaki bu yanlışlık bir an önce düzeltilmeli ve mal kapsamında olan bu varlıklar canlı statüsüne alınmalıdırlar. Bu canlarımız ceza yasasında birer mal gibi görülmeye devam edildikçe saldırılara sürekli maruz kalacaklar. Bilindiği gibi son zamanlarda basında da yer alan ve tüm toplumun yüreğini parçalayan Eylül kızımızın ölümüne neden olan iğrenç mahlukun daha önce de bir köpeğe tecavüz ettiği ortaya çıkmıştır. Hiç bir şekilde caydırıcı cezai işlem görmeyen bu kişiler, daha sonra toplumun diğer zayıf halkası olan çocuklarımıza yaşlılara ve engelli savunmasız canlara saldırmaktadırlar. Bu iğrenç olayların önüne geçilebilmesi adına öncelikle hayvanlarımız ceza kanununda eşya niteliğinden çıkartılıp can kapsamına alınmalıdır. Hayvana yapılan bir suçun sanki bir insana yapılmış gibi ceza verilmesi gerekmektedir. Önce hayvanlara saldıran ve ceza almayan bu iğrenç varlıklar bundan cesaret alıp daha sonra çocuklarımıza, yaşlılara ve engelli olanlara göz dikmektedirler" ifadelerine yer verdi.