Arıları uzaklaştırmak isterken, depoyu yaktılar

Ailenin geçim kaynağı olan porsuklar tamamen yandı.

Olay akşam saatlerinde Alioğlu köyü Doruklu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık porsuğu depolama amacıyla kullanılan depoyu arılar istila etti. Depo sahipleri arıları uzaklaştırmak için meşale yaktı. Alevin bulunduğu sopa, depoya düşünce yangın çıktı. Depoda bulunan fındık kabukları kısa sürede tutuştu. Olay yerine Alaplı Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, ailenin geçim kaynağı olan fındık kabukları ise tamamen yandı.