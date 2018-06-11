Arıman, Bakacakkadı’da kapı kapı dolaşıp destek istedi

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Züleyha Yazıcı Arıman, 24 Haziran 2018 günü yapılacak olan seçimler için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Beraberindeki partililer ile birlikte Kadıoğlu Mahallesi’nin sokaklarını adım adım gezerek kapı kapı dolaşan Arıman, ’Güçlü Zonguldak’ için destek sözü aldı. Arıman, "Aşk ile çıktığımız bu yolda Bakacakkadı Beldemizin Kadıoğlu Mahallelesinin sokaklarını güçlü bir ekip ile karış karış gezmeye etmeye devam ediyoruz. Ak yürekli insanlarımızdan ’Güçlü Zonguldak’ için destek sözü aldık. 24 Haziran seçimlerine güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.