Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 17:56

Arkadaşını kurtarmak isterken kendisi de boğuluyordu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak isteyen bir kişi kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi.

Arkadaşını kurtarmak isterken kendisi de boğuluyordu

29 Haziran 2017 17:56

İki arkadaşa ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ereğli-Alaplı arasındaki liman mevkiinde serinlemek için arkadaşları ile denize giren 23 yaşındaki Samet B. boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada durumu fark eden Burak S. (19) de arkadaşını kurtarmak için denize atladı. Bir süre sonra Burak S. de çırpınmaya başlayınca sahilde bulunan diğer vatandaşlar yardım ederek iki genci kıyıya çıkardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:51
  • Güneş :05:15
  • Öğle :13:08
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!