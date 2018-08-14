Artvinliler’den engelliler derneğine tekerlekli sandalye desteği

Bir sigorta Trafik hasar danışmanlık şirketi tarafından bağışta bulunulup gönderilen tekerlekli sandalyeleri Artvin İli Sosyal Dayanışma Derneği Zonguldak şubesi Başkanı Osman Bekaroğlu, Sakatlar Derneği Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin’e sosyal toplum yararına bayram hediyesi olarak hediye etti.

Artvin İli Sosyal ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Bekaroğlu yaptığı açıklamada; “Türkiye sakatlar derneği Zonguldak Şubesi devamlı paylaşımda bulunuyoruz. Bursa’daki firma sahibine teşekkür ediyorum. İlerideki günlerde daha güzel etkinliklerde yine birlikte olacağımızı söyledi kendisi teşekkür ediyorum. Bir engelliye böyle Cam sakızı çoban armağanı bir hediyede bulunuldu. Bir yaraya merhem olalım diye biz de sakatlar derneği Zonguldak Şubesi’ne destek olalım istedik. Herkes birer engelli adayıdır” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin de, tekerlekli sandalye bağışında bulunanlara teşekkür ederek şunları söyledi; “ İhtiyacı olan engelleri ihtiyaçlarını karşılamak adına yıllardır hizmet veriyoruz. Yine bayram arifesinde Sayın Osman Bekaroğlu başkanımızın bu konuda yapmış olduğu güzel bir jestten dolayı biz de bu sandalyeyi ihtiyaç sahibi olan engelli kardeşimiz Osman Güncan’a teslim edeceğiz. Ayriyeten bir sandalyeyi de Şehit aileleri Derneği’ne üye olan Gazi bir arkadaşımıza verilecektir. Bu yardımların diğer sivil toplum örgütleri ile aynı şekilde yapılmasında yarar olduğunu sanıyorum. Şu anda derneğimiz de 10’na yakın engeli var. Bu güzel bağıştan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.