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28 Ağustos 2018 14:43

Asansörde bir saat mahsur kaldılar

Zonguldak’ta bir binanın asansöründe yaklaşık bir saat mahsur kalan üç kişinin imdadına ekipler yetişti.

Asansörde bir saat mahsur kaldılar

28 Ağustos 2018 14:43


Edinilen bilgiye göre olay, İncivez Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. 1’i kadın 3 kişi bindikleri asansörün kapısının ispiral teli koptu. Mahsur kaldıklarını anlayan üç kişi durumu önce apartmandaki yakınlarına haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD, 112 sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri mahsur kalan kişilere yardım etmek için çalışma başlattı.


Olay yerine gelen asansör firması yetkililerinin müdahalesi sonrası üç kişi bulundukları yerden kurtarıldı.


Kurtarılan üç kişi ve ekipler rahat bir nefes alarak binadan ayrıldı.




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