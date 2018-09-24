Asenalar “Kadınlar Güçlensin, Türkiye Büyüsün” toplantısına katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörlüğü öncülüğünde Ankara'da 3 gün kampa girdi. Toplantıya Zonguldak'tan il ve ilçe başkanları katıldı.

MHP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde Ankara'da 21-23 Eylül tarihleri arasında istişare toplantısı yapıldı. Toplantının ilk günü öncesinde MHP Genel Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay başkanlığında Anıtkabir ziyareti yapıldı. İlk olarak burada Türkiye'nin 81 ilinden gelen İl ve İlçe Başkanları Anıtkabir'de Genel Başkan Taşlıçay tarafından çelenk konuldu ve Atatürk'e saygı duruşunda bulunuldu. Ardından günün anısına Anıtkabir özel defterine duygu ve düşünceler aktarıldı.

Daha sonra MHP Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabri ziyaret edildi ve burada dua okundu. Ardından bir otelde düzenlenen toplantıya geçildi. Toplantıda tüm il ve ilçe başkanlarına Siyasal iletişim eğitimi, 50. Yılında kadın eliyle 50 proje sunumu yapıldı. Toplantının ikinci gününde MHP Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay, Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Debboylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Ardından 50. Yılında MHP ve Kadın konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Ardından Yerel Yönetimlerde Kadın konulu sunum gerçekleştirildi. Siyasette Kadın'ın rolü toplantıda tüm Kadın İl ve ilçe Kadın Kolları Başkanlarına aktarıldı. MHP Kadın Kolları Koordinatörü Nevin Taşlıçay'ın sunumuyla “2023 Stratejik Hedefler” konulu sunum gerçekleştirildi. “Yüz Akı Kadınlar” oturumunun ardından akşam üstü konser etkinliği düzenlendi.

Toplantının son gününde “MHP ve Demokrasiye Bakış”, “Siyasal İletişim Eğitimi”, “Sosyal Medya Eğitimi”, “Dilek ve Temenniler” söyleşiler yapıldı. Toplantının sonunda 3 günlük kampa giren tüm il ve ilçe başkanlarına MHP Kadın Kolları Koordinatörü aynı zamanda MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay tarafından sertifikalar takdim edildi. Öte yandan Zonguldak'tan bu toplantıya katıla İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner, Kdz Ereğli İlçe Başkanı Ela Karabulut, Kozlu İlçe Başkanı Türkan Özdemir, Alaplı İlçe Başkanı Şerife Oktay, Devrek İlçe Başkanı Nursen Atar, Çaycuma İlçe Başkanı Sevim Candan ve Kilimli İlçe Başkanı Derya Karagöz eğitime katılım sertifikaları aldılar. Toplantının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.