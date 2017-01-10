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10 Ocak 2017 12:00

Aşırı buzlanma kazaları beraberinde getirdi

Aşırı buzlanma kazaları beraberinde getirdi

10 Ocak 2017 12:00

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aşırı buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanındaki yolda kaymaya başlayan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Buzlu yolda okula gitmeye çalışan 5 öğrenci de düşerek hafifi şekilde yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giden yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için evden çıkan sürücü kullandığı otomobille buz pistine dönen yolda kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil Bozahane Camii’nin korkuluklarına çarparak durabildi. Yaklaşık 10 metre yüksekten aşağı düşme tehlikesi geçiren otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yoldaki buzlanma nedeniyle kaza yerine çekici gelemezken, polis ekipleri yol üzerinde tedbir aldı.

5 öğrenci yaralandı
Aşırı buzlanma nedeniyle sabah okuluna gitmeye çalışan 5 öğrenci de kayarak düştü. Hafif şekilde yaralanan öğrencilere öğretmenleri tarafından müdahale edildi. Yaralanan Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, aşırı soğuklarda sürekli aynı tehlikeyi yaşadıklarını belirterek, yetkililerden gerekli önlemleri almalarını istedi.



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