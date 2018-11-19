Aşırı hız felakete yol açıyordu, taklalar atarak durabildi

Kazada 4 işi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Zonguldak Ereğli Yolu üzeri tüneller mevkinde meydana geldi. Atahan Ö. İdaresindeki 06 VYY 27 plakalı otomobil aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek çalılık alan uçtu. Tekrar yola düşen araç taklalar atarak durabildi. Kazada, araç sürücüsü Atahan Ö., ve araç içerisinde bulunan Mert A., Soner K., ve Metehan Ö., yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu ekiplere haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Kozlu itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri yaralılara müdahale ederek araç içinde sıkışan yaralıları araç çıkarttı. 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anında çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan akü kazanın meydana geldiği yerden 50 metre ileride bulundu.