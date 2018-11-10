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Atatürk ölümünün 80. yıldönümünde törenle anıldı

Zonguldak’ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80.

Zonguldak'ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.


Törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, çok sayıda siyasi parti üyesi ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.


Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Akdemir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te tüm yurtta olduğu gibi Zonguldak'ta da hayat durdu. Sirenler eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşu sırasında gencinden yaşlısına tüm vatandaşlar ellerindeki işleri bırakarak saygı duruşunda bulundu. Birçok esnaf kapısının önünde saygı duruşunda bulunurken, otomobillerden inen sürücüler de saygı duruşunda bulundu.

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