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31 Ağustos 2018 11:01

Atatürk temalı heykel görkemli törenle açıldı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde hayırsever emekli öğretmen Hayrullah Saki yine Çaycuma için imza attı.

Atatürk temalı heykel görkemli törenle açıldı

31 Ağustos 2018 11:01


Emekli öğretmen Hayrullah Saki daha önce yaptırdığı anaokulu ile adını söz ettirirken bu defa da 30 Ağustos Zafer Bayramı’na yakışır Atatürk’ün bilim, sanat ve kültüre verdiği önemi simgeleyen ‘Atatürk’ temalı heykeli yaptırdı.


Yapımı Heykel Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem heykel atölyesinde, Tankut Öktem’in kızı Yüksek Mimar Heykeltıraş Pınar Öktem Doğan tarafından üstlenildi ve Zafer Bayramı’na yetiştirildi. Çaycuma Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılışa Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Balkaş, Zonguldak Emniyet Müdürü  Ahmet Metin Turanlı, Çaycuma Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Mükerrem Yusufoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir,  İl Kültür Müdürü Vekili Hayrettin Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç,  Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi Başkanı Nizamettin Eyidoğan, ADD İlçe Başkanı Zeki Saim Oral, Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Almanya Çaycumalılar Derneği Başkanı Şenol Alagöz, siyasi partililer, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Tüm protokol tarafından açılışı yapılan bilim, sanat ve kültürel temalı ’Atatürk’ heykeli görkemli bir törenle açıldı. Herkes tarafından büyük beğeni topladı.


Heykel açılışının ardından Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi öğrencileri  Atatürk’ün sevdiği şarkıları sahne alarak söyledi.




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