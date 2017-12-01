ATV ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesi Subaşı köyünde meydana geldi. Recep Ç. idaresindeki 67 TY 614 plakalı minibüs ile tali yoldan ana yola çıkan A.Y. idaresindeki ATV çarpıştı. Kazada yaralanan ATV sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kdz.Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. ATV sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü Recep Ç. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.